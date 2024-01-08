 
مباشر

الأمن الروسي يعتقل شخصين في لوغانسك بتهمة التخابر مع نظام كييف (فيديو)

أخبار العالم

الأمن الروسي يعتقل شخصين في لوغانسك بتهمة التخابر مع نظام كييف (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wqpx

اعتقل الأمن الفدرالي الروسي اثنين من سكان جمهورية لوغانسك بتهمتي التخابر مع نظام كييف، وتزويد الاستخبارات الأوكرانية بمعلومات عن المواقع العسكرية الروسية في الجمهورية.

وجاء في بيان الأمن الروسي: "اعتقلت قوات الأمن اثنين من سكان لوغانسك ثبت أن أحدهما جمع معلومات حول المواقع العسكرية الروسية في لوغانسك ونقلها إلى الاستخبارات الأوكرانية، فيما قام الشخص الثاني بجمع معلومات عن عناصر الأمن في لوغانسك ونقلها إلى الاستخبارات الأوكرانية".

إقرأ المزيد
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مواطنا حاول ارتكاب عمل تخريبي في منشأة تابعة لوزارة الدفاع
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مواطنا حاول ارتكاب عمل تخريبي في منشأة تابعة لوزارة الدفاع

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا