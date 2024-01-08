الأمن الروسي يعتقل شخصين في لوغانسك بتهمة التخابر مع نظام كييف (فيديو)
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اعتقل الأمن الفدرالي الروسي اثنين من سكان جمهورية لوغانسك بتهمتي التخابر مع نظام كييف، وتزويد الاستخبارات الأوكرانية بمعلومات عن المواقع العسكرية الروسية في الجمهورية.
وجاء في بيان الأمن الروسي: "اعتقلت قوات الأمن اثنين من سكان لوغانسك ثبت أن أحدهما جمع معلومات حول المواقع العسكرية الروسية في لوغانسك ونقلها إلى الاستخبارات الأوكرانية، فيما قام الشخص الثاني بجمع معلومات عن عناصر الأمن في لوغانسك ونقلها إلى الاستخبارات الأوكرانية".
المصدر: نوفوستي