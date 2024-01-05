الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مواطنا حاول ارتكاب عمل تخريبي في منشأة تابعة لوزارة الدفاع

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، احتجاز مواطن روسي متورط في محاولة ارتكاب عمل تخريبي في منشأة تابعة لوزارة الدفاع الروسية في مقاطعة تشيليابينسك.

وقال الجهاز في بيان: "اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مواطنا روسيا متورطا في محاولة ارتكاب عملية تخريبية في إحدى منشآت وزارة الدفاع الروسية في مقاطعة تشيليابينسك، في يناير 2024، بناء على تعليمات من أجهزة الأمن الأوكرانية"، ويشار إلى أنه تم تجنيد المخرب عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي: "خلال أعمال البحث العملياتي وإجراءات التحقيق، تم أيضا إثبات تورطه في الحرائق المتعمدة في مرافق الاتصالات والبنية التحتية للسكك الحديدية في جمهورية داغستان، والتي حدثت في نوفمبر وديسمبر 2023".

وأشار جهاز الأمن إلى أنه تمت مصادرة وسائل اتصال ووسائط إلكترونية تحتوي على تقاريره المصورة ومراسلاته مع مشغليه الأوكرانيين، وتم تسليمه مع المواد التي تم جمعها إلى لجنة التحقيق الروسية.

وسبق أن أعلن مدير هيئة الأمن الفيدرالي الروسية ألكسندر بورتنيكوف أن أجهزة الأمن والاستخبارات الروسية أحبطت 228 جريمة إرهابية، بينها 146 تفجيرا إرهابيا منذ بداية العام 2023.

وأشار بورتنيكوف إلى أن عدد الجرائم الإرهابية ارتفع بسبب تكثيف الاستخبارات الأوكرانية عملها بإشراف الاستخبارات الأمريكية والبريطانية.

المصدر: RT