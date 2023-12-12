إحباط 228 اعتداء إرهابيا في روسيا خلال 2023

أعلن مدير هيئة الأمن الفيدرالي الروسية ألكسندر بورتنيكوف أن أجهزة الأمن والاستخبارات الروسية أحبطت 228 جريمة إرهابية، بينها 146 تفجيرا إرهابيا منذ بداية العام الجاري.

وقال بورتنيكوف خلال اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب: "الإجراءات المنسقة التي اتخذتها السلطات الأمنية مكنت من إحباط 228 جريمة إرهابية، بما في ذلك 146 تفجيرا إرهابيا. كما تم تفكيك 73 خلية سرية وأكثر من 180 جماعة إجرامية منظمة متورطة في الاتجار بالأسلحة، وتم كشف 146 وكرا لتصنيع الأسلحة بمبلغ إجمالي يزيد عن 110 ملايين روبل، كما تم حظر حسابات أكثر من 4 آلاف شخص متورطين في تمويل الإرهاب والجماعات المسلحة الأوكرانية".

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وأضاف: "تمت إزالة أكثر من 15.5 ألف مادة ذات محتوى إرهابي من الإنترنت.. كما تم اتخاذ تدابير إضافية تهدف إلى زيادة فعالية مكافحة التهديدات الإرهابية التي تستهدف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا والانتخابات الرئاسية المقبلة في روسيا".

وأشار بورتنيكوف إلى أن عدد الجرائم الإرهابية ارتفع بسبب تكثيف الاستخبارات الأوكرانية عملها بإشراف الاستخبارات الأمريكية والبريطانية.

وأطلقت أوكرانيا تحت إشراف الغرب، حملة واسعة النطاق وغير مسبوقة لزعزعة الوضع في روسيا.

المصدر: تاس