أعلن وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي أن بلاده لن ترحّل الأوكرانيين المطلوبين للخدمة العسكرية في بلادهم، حيث يسعى نظام زيلينسكي لتعبئة 500 ألف فرد بعد خسائره البشرية الفادحة.

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ونقل التلفزيون التشيكي CTV عنه: "لن تعيد جمهورية التشيك الأوكرانيين الذين هم في سن التجنيد إلى وطنهم بسبب التعبئة العسكرية.. مثل هذه الآليات غير موجودة لدينا، والتعبئة لا تمتثل للحقوق والالتزامات الدولية التي تتمتع بها جمهورية التشيك على الساحة الدولية".

ودعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الأوكرانيين في سن الخدمة العسكرية المتواجدين خارج البلاد إلى العودة على خلفية مشاكل التعبئة بسبب رفض الأوكرانيين الانضمام إلى قوات كييف.

وطلبت القيادة العسكرية من زيلينسكي تعبئة 450-500 ألف فرد إضافيين، بعد خسائر قوات كييف البشرية الفادحة خلال "هجومها المضاد".

المصدر: نوفوستي