لافروف يصل إلى نيويورك لحضور مناقشات مجلس الأمن حول الشرق الأوسط (فيديو)

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى نيويورك للمشاركة في مناقشات مجلس الأمن الدولي المفتوحة حول الشرق الأوسط، وبحث أزمة أوكرانيا بطلب من روسيا.

ومن المتوقع أن تستمر زيارة الوزير للأمم المتحدة من 22 إلى 24 يناير.

وسيشارك في المناقشات المفتوحة ربع السنوية لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، وفي اجتماع حول أوكرانيا بمبادرة من روسيا.

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وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قد صرح في وقت سابق بأن لافروف لا يعتزم إجراء أي اتصالات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وكانت آخر زيارة للوزير إلى نيويورك في سبتمبر الماضي للمشاركة في الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

المصدر: نوفوستي