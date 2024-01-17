لافروف يشارك في جلسات مجلس الأمن الدولي المفتوحة حول الشرق الأوسط وأوكرانيا

أعلنت متحدثة وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، مشاركة وزير الخارجية سيرغي لافروف في المناقشات المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط وفي اجتماع المجلس حول أوكرانيا.

وكشفت زاخاروفا أن تلك المباحثات ستجري يومي 22 و24 يناير الجاري.

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وقالت في مؤتمر صحفي: "في الفترة من 22 إلى 24 يناير، يعتزم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المشاركة في المناقشات الربع السنوية المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وكذلك في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن القضية الأوكرانية بمبادرة من جانبنا".

وأضافت أنه من المتوقع خلال الحدث الخاص بالسلام في الشرق الأوسط مواصلة نقاش سبل الخروج من "الأزمة الحالية الواسعة النطاق" في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقالت: "فيما يتعلق بمناقشة القضية الأوكرانية، فإننا نعتبرها فرصة جيدة لنقل موقف روسيا مرة أخرى إلى المجتمع الدولي عبر منصة رفيعة المستوى للأمم المتحدة. بما في ذلك ما يتعلق بالوسائل السياسية والدبلوماسية لحل الأزمة مع مراعاة المصالح الروسية المشروعة في المجال الأمني".

المصدر: نوفوستي