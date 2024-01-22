دونالد توسك يتوجه بزيارة رسمية إلى أوكرانيا

أعلن مكتب رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أنه سيصل بزيارة رسمية إلى أوكرانيا اليوم للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ونظيره الأوكراني دينيس شميغال.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب: "توجه رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك في زيارة إلى كييف حيث سيلتقي الرئيس فلاديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء دينيس شميغال".

وفي الآونة الأخيرة تعقدت العلاقات البولندية الأوكرانية بسبب الحظر المفروض على الحبوب الأوكرانية.

وصرح نائب وزير الاقتصاد والتجارة الأوكراني تاراس كاتشكا بأن بلاده ستفرض حظرا على بعض المنتجات الزراعية البولندية ردا على تمديد الحظر على استيراد الحبوب الأوكرانية.

وردا على ذلك وعد رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي بتوسيع القائمة البولندية للمنتجات المحظور استيرادها من أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي