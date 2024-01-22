السفير الروسي لدى زيمبابوي: إمدادات الحبوب الروسية تؤكد موقف موسكو المسؤول تجاه إفريقيا

أكد السفير الروسي لدى زيمبابوي نيقولاي كراسيلنيكوف أن إمدادات الحبوب والأسمدة الروسية المجانية لإفريقيا، تؤكد موقف موسكو المسؤول تجاه تطوير العلاقات مع دول القارة.

وقال كراسيلنيكوف: "شحنا إلى موزمبيق 25 ألف طن من القمح لنقلها لاحقا إلى زيمبابوي تنفيذا لقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أعلن عنه في القمة الروسية الإفريقية الثانية".

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وأضاف: "من المتوقع أن يتم في فبراير شحن 23 ألف طن من الأسمدة التي تبرعت بها مجموعة شركات "أورالخيم-أورالكالي" الروسية لزيمبابوي لتنفيذ مبادرة الرئيس الروسي لتقديم المساعدات للدول الإفريقية والتي تم إطلاقها في عام 2022".

وأكد أن هذه المساعدات تعتبر "ضمانا للأمن الغذائي وتؤكد الموقف الروسي المسؤول تجاه تطوير العلاقات مع إفريقيا".

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الدول الإفريقية بإمكانها أن تصبح منتجة للمواد الغذائية، كما يمكن أن تصبح مصدرة لهذه المنتجات إذا امتلكت التكنولوجيا اللازمة.

وأشار إلى أن روسيا ستبذل قصارى جهدها لمنع حدوث أزمة غذاء عالمية ولاسيما في إفريقيا.

وأعلن بوتين أن روسيا سترسل ما بين 25-50 ألف طنا من الحبوب مجانا إلى بوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية إفريقيا الوسطى وإريتريا خلال الأشهر المقبلة.

المصدر: RT