"نيويورك بوست": رفض زيلينسكي التفاوض مع روسيا دمر فرصه في جذب التمويل الغربي

كشفت صحيفة "نيويورك بوست"، أن رفض الرئيس الأوكراني إجراء محادثات سلام مع موسكو، عرقل فرصه في جذب التمويل من كبار المستثمرين الغربيين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وقالت الصحيفة إن الأعمال القتالية المستمرة هي التي "تمنع وول ستريت من فتح محفظتها"، وأضافت: "ببساطة، المشكلة هي أن المستثمرين يعرفون أن شركات التكنولوجيا الناشئة التي تعرضت للقصف لن تحقق عائدا لرأس المال".

وفي رأي كاتب المقال، خلال المفاوضات المغلقة، ربما أفضى هذا إلى "تفاقم مأزق" زيلينسكي، أي أنه "لم يوضح أنه مستعد لإجراء محادثات سلام مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

ويدعو الغرب باستمرار روسيا الاتحادية إلى بدء المفاوضات التي تبدي موسكو استعدادها لها، ولكنه - الغرب- في الوقت نفسه يتجاهل رفض كييف المستمر للدخول في حوار.

من جهته، ذكر الكرملين أنه لا توجد حاليا أي معطيات لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي، والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة وفي الوقت الحالي لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية.

وقال الرئيس الروسي في وقت لاحق، إنه إذا كانت أوكرانيا تريد التفاوض، فلن تكون هناك حاجة إلى لعب أدوار مسرحية، ويجب إلغاء المرسوم الذي يحظر المفاوضات مع روسيا.

وكان أكد بوتين، في وقت سابق، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمال والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب، لن يساعدها على هزيمة القوات الروسية.

وقد تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية كبرى، بحيث بلغ إجمالي حجم المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية 113 مليار دولار، من بينها 60 مليار دولار على شكل مساعدات عسكرية.

المصدر: RT