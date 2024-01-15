بيسكوف: المناقشات حول "صيغة السلام" بدون روسيا عديمة الآفاق

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن المناقشات بدون روسيا حول ما يسمى بصيغة السلام التي اقترحتها كييف ممكنة، لكنها تفتقد لاحتمال التوصل إلى أي نتيجة.

وعقد اجتماع دافوس حول ما يسمى بصيغة السلام الأوكرانية، في 14 يناير بمبادرة من سويسرا وأوكرانيا، لكنه انتهى بدون نتيجة ملموسة.

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وأضاف بيسكوف: "بدون مشاركتنا، بالطبع، فإن أي مناقشات ممكنة، لكنها خالية من احتمالات التوصل إلى أي نتيجة".

وشدد بيسكوف على أن اجتماع دافوس حول "صيغة سلام" زيلينسكي، هو حديث من أجل الحديث فقط.

وأشار ممثل الكرملين إلى أن موسكو ترى أنه من الأفضل حل المشاكل الأمنية الروسية من خلال الوسائل الدبلوماسية، ولكن في ظروف رفض الدول الغربية وأوكرانيا أخذ المطالب الأمنية الروسية بالاعتبار، ستواصل روسيا تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة.

وردا على سؤال عما إذا كانت روسيا مستعدة للدخول في مناقشة دولية مثل اجتماع حول أوكرانيا في دافوس، إذا تم تلقي الدعوة المناسبة، قال بيسكوف: "قبل كل شيء، لا ينبغي أن ننسى هنا أن كييف نفسها قامت بفرض حظر رسمي على أي مفاوضات مع موسكو. ربما يكون من الأفضل فهم عبثية الموقف من خلال تذكر هذا الحظر. لذلك، أكد الرئيس فلاديمير بوتين موقفنا مرات كثيرة: نحن نفضل تحقيق أهدافنا وحل مشاكلنا الأمنية بالوسائل السلمية والدبلوماسية، ولكن في ظروف الاستحالة المطلقة لتحقيق ذلك، وبسبب رفض دول الغرب الجماعي، وإحجام أوكرانيا عن مراعاة اعتباراتنا الأمنية، سنواصل تنفيذ العملية العسكرية الخاصة، وبنتيجتها سنحقق أهدافنا".

المصدر: تاس