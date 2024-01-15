"بلومبيرغ": انتهاء اجتماع دافوس بشأن "صيغة السلام الأوكرانية" دون خطة واضحة

أفادت وكالة "بلومبيرغ" بانتهاء اجتماع آخر لمستشاري الأمن القومي في مدينة دافوس السويسرية والذي عقد في 14 يناير، وخصص لـ"صيغة السلام" الأوكرانية، دون خطة واضحة.

وقالت الوكالة إنه "لا تزال الخطوات القادمة غير واضحة".

كما أشار وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس، الذي شارك في رئاسة الاجتماع، إلى أنه من المرجح أن يكون هذا الاجتماع هو الأخير بشكله الحالي.

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وأكد كاسيس في وقت سابق على ضروروة إيجاد طريقة لإشراك روسيا في عملية السلام في أوكرانيا. لأنه لن يكون هناك سلام دون أن تقول روسيا كلمتها.

وتابع كاسيس: "بدون الحوار لن نصل إلى نتيجة ناجحة". ووصف مهمة التسوية السلمية في أوكرانيا بأنها "ليست سهلة"، مؤكدا أن العملية "ستكون طويلة، ولكن ليس هناك خيار آخر سوى اتباع هذا المسار".

وأكد المحلل السياسي الأوكراني دميتري كورنيتشوك أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يريد الاعتراف بضرورة التوصل إلى هدنة مع روسيا، لكنه متردد ولا يستطيع القيام بذلك حتى الآن.

المصدر: RT