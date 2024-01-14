الخارجية السويسرية: لا سلام في أوكرانيا من دون قول روسيا كلمتها في عملية تسوية طويلة وغير سهلة

أعلن وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس خلال مؤتمر صحفي في دافوس أنه يجب إشراك روسيا في عملية السلام في أوكرانيا.

وقال كاسيس: "بطريقة أو بأخرى، يجب علينا إيجاد طريقة لإشراك روسيا في العملية. لن يكون هناك سلام دون أن تقول روسيا كلمتها".

إقرأ المزيد

وأضاف أن ممثلين عن 83 دولة يشاركون في الاجتماع حول "صيغة السلام" الأوكرانية على مستوى مستشاري الأمن القومي، والذي يعقد في 14 يناير في دافوس بمبادرة من سويسرا وأوكرانيا.

وأكد أنه يعتبر مشاركة دول "بريكس"، البرازيل والهند والسعودية وجنوب إفريقيا، في المناقشات الحالية "مهمة للغاية"، بالنظر إلى حقيقة أنها "يمكن أن يكون لها تأثير على روسيا".

وردا على سؤال حول غياب الصين عن الاجتماع، قال الوزير إنه من الضروري "إيجاد سبل أفضل للعمل مع الصين لتحقيق تقدم" لأن بكين "يمكن أن تلعب دورا حاسما في هذه العملية برمتها".

وتابع كاسيس: "بدون الحوار لن نصل إلى نتيجة ناجحة". ووصف مهمة التسوية السلمية في أوكرانيا بأنها "ليست سهلة"، مؤكدا أن العملية "ستكون طويلة، ولكن ليس هناك خيار آخر سوى اتباع هذا المسار".

المصدر: نوفوستي