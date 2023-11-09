هل سيكون للصين دور في إنهاء حرب أوكرانيا؟

يتوقع إدوارد سالو في ناشيونال إنترست نهاية غير مرضية لحرب أوكرانيا، بالنسبة للولايات المتحدة والغرب، بسبب زيادة أعداد الحكومات الانعزالية في الغرب وظهور الصين كقوة عظمى.

أستطيع أن أزعم أن الدول الغربية سوف تتعب من تقديم الدعم للأوكرانيين، لاسيما إذا وصلت الحرب إلى طريق مسدود. وسيؤدي الدعم المستمر لحرب فاشلة إلى إضعاف الزعماء السياسيين الغربيين في الانتخابات المقبلة، كما سيؤدي إلى نفاذ مستودعات الأسلحة والذخيرة. وسوف يؤذن حينها بعصر يهيمن عليه خصوم الولايات المتحدة والغرب وتزيد فيه التهديدات.

ومع انتشار الحكومات الانعزالية في الغرب قد تقترح الصين وقف إطلاق النار، وقد تنخرط معها هذه الحكومات في المفاوضات، والتي قد تؤدي لنهاية غير مرضية للحرب في أوكرانيا. ولكن في نهاية المطاف سيحتفل الزعماء الغربيون بنهاية الحرب وسيعتبرونها بداية جديدة لعودة السلام والأمن لأوروبا.

ولا تقتصر آثار الانعزالية في الغرب على دخول الصين وتكريس حضورها كقوة عظمى، بل قد يجر دولا عديدة للحصول على الحماية الأمنية من الصين والقوى الإقليمية الأخرى. ومثال هذه الدول إيران والبرازيل والهند. وهذا يعني ظهور مشهد جيوسياسي متعدد الأقطاب لصالح دول معينة سياسيا واقتصاديا.

المصدر: ناشيونال إنترست

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