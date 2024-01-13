محلل أوكراني: زيلينسكي يريد الاعتراف بضرورة التفاوض مع روسيا ولكن تنقصه الشجاعة لذلك

أكد المحلل السياسي الأوكراني دميتري كورنيتشوك أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يريد الاعتراف بضرورة التوصل إلى هدنة مع روسيا، لكنه متردد ولا يستطيع القيام بذلك حتى الآن.

وقال كورنيتشوك تعليقا على مقال نشرته وكالة "بلومبيرغ" حول مطالبة الولايات المتحدة لأوكرانيا بتقديم خطة أكثر وضوحا خلال الأسابيع المقبلة حول سير العمليات العسكرية: "هذه رسالة مفادها أنهم في واشنطن يزعمون أنهم لا يعرفون شيئا، ومن المفترض أن بايدن لا يجبر أوكرانيا على أي تجميد للحرب. يجب أن يكون هذا هو موقف أوكرانيا بالتحديد. هناك إشارات تشير إلى أن أوكرانيا تنتقل إلى موقف دفاعي. ويجب البدء بالمفاوضات".

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وأضاف: "نحن نرى هذه الإشارات. إنها تأتي من (قائد القوات الأوكرانية فاليري) زالوجني، من (رئيس الاستخبارات بوزارة دفاع أوكرانيا كيريل) بودانوف، وتأتي شيئا فشيئا من زيلينسكي، الذي، مرة أخرى، لا يستطيع أن يتحدث بشكل مباشر. إنه يتحدث متخفيا، ولكن سيأتي الوقت الذي سيتعين فيه التحدث عن ذلك بوضوح".

وأكد كورنيتشوك أن الرئيس الأمريكي وإدارته يتظاهران فقط بأنهما ليسا منخرطين في هذه العملية.

وشدد على أنهم يتعمدون خلق الانطباع بأن "كييف هي التي تتخذ القرارات".

وقال داغ بيندو مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان إن الولايات المتحدة فقدت بالكامل الأمل بانتصار أوكرانيا، وبدأت تدفع كييف نحو التفاوض مع موسكو.

هذا وقد أكدت موسكو باستمرار أنها مستعدة للتفاوض، شرط أن يتم أخذ الحقائق الجديدة على الأرض ومطالب روسيا في الاعتبار.

المصدر: نوفوستي