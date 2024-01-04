خبير أمريكي: واشنطن فقدت الأمل بانتصار أوكرانيا وتدفعها نحو التفاوض مع روسيا

قال داغ بيندو مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان إن الولايات المتحدة فقدت بالكامل الأمل بانتصار أوكرانيا، وبدأت تدفع كييف نحو التفاوض مع موسكو.

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وكتب بيندو في مقال لمجلة The American Conservative: "طالما لم ينتصر الأوكرانييون للشتاء الثاني من النزاع، اتضح أن إدارة بايدن فقدت الأمل بانتصار أوكرانيا وصارت تدفعها نحو التفاوض مع روسيا".

وأشار إلى أن "التصريحات الأمريكية حول أوكرانيا تغيرت بشكل جذري، بعد أن كان البيت الأبيض يتحدث عن ضرورة استعادة القرم وهزيمة روسيا، وصارت تتمحور حول الحل الدبلوماسي والتنازل لروسيا عن الأراضي التي استولت عليها في أوكرانيا حتى الآن".

وقال: "في السابق كانوا يتحدثون عن إعادة دونباس والقرم واستنزاف سلاح روسيا وهزيمتها، والآن صاروا يرجحون عودة كييف للمفاوضات".

المصدر: نوفوستي