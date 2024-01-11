أكدت المحللة السابقة في البنتاغون كارين كوياتكوفسكي أن الدول الغربية ارتكبت جريمة عندما عطلت مفاوضات السلام الأوكرانية عام 2022.

وقالت كوياتكوفسكي "برأيي، تشجيع النزاع الذي يقتل فيه الناس جريمة، في حين كان السلام بين أيديهم تقريبا".

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وأشارت إلى أن الاتفاق كان جاهزا آنذاك، وهو الاتفاق الذي وافقت عليه كييف وموسكو، لكن الغرب لم يسمح بانتهاء المواجهة.

وشددت على أن أوكرانيا ستخسر الكثير الآن، لأن روسيا لم تعد كما كانت في ذلك الوقت.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن موسكو لا ترى أي تقدم في عملية السلام حول أوكرانيا، وبالتالي تواصل القوات الروسية العملية العسكرية الخاصة.

وذكرت قناة ABC التلفزيونية أن عدد الجنود الأوكرانيين المصابين بجروح خطيرة ارتفع بنسبة 30 بالمئة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأشارت القناة نقلا عن الأطباء إلى أن حوالي 30 ألف جندي أوكراني يقتلون أو يصابون بجروح خطيرة شهريا.

وأكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الثلاثاء الماضي أن نظام كييف يواصل بتوجيهات من الغرب دفع جنوده إلى الموت، فيما لن يغير ذلك شيئا على الأرض ولن يفضي إلا لإطالة أمد النزاع.

المصدر: RT