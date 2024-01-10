بيسكوف: كييف لا تزال ترفض التفاوض وعمليتنا العسكرية ستتواصل

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن موسكو لا ترى أي تقدم في عملية السلام حول أوكرانيا، وبالتالي تواصل القوات الروسية العملية العسكرية الخاصة.

وأوضح بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء أنه فيما يتعلق ببعض مسارات السلام، لا يزال هناك فراغ هنا"، مضيفا أن "عمليات السلام" لا يمكن تفسيرها على الإطلاق على أنها تنحصر في إطار "صيغة السلام" التي يطرحها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي"، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من الدول تناقش "صيغة سلام ما" دون مشاركة روسيا.

وأوضح أن "هذه العملية غريبة للغاية ولا يوجد شيء جدي في هذا الصدد".

وخلص بيسكوف إلى القول: "في الواقع، لا يزال هناك أصلا رفض قانوني من قبل كييف لإجراء أي مفاوضات. ونحن لا نزال نواصل عمليتنا العسكرية الخاصة".

وكان قد اقترح الرئيس الأوكراني في وقت سابق، في نوفمبر 2022، ما يسمى بصيغة السلام، وهي لا تتضمن أي خطوات من جانب كييف وتتضمن تعويضا عن الخسائر الناجمة عن الأعمال القتالية على حساب موسكو.

وفي حين تعمل كييف على الترويج لـ "صيغة السلام" هذه، فإنها رفضت باستمرار المقترحات والوساطات من جانب أطراف ثالثة.

هذا وقد أكدت موسكو باستمرار أنها مستعدة للتفاوض، شرط أن يتم أخذ الحقائق الجديدة على الأرض ومطالب روسيا في الاعتبار.

المصدر: RT