أردوغان يبلغ زيلينسكي استعداد أنقرة للوساطة واحتضان مفاوضات سلام بين موسكو وكييف

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، استعداد أنقرة للقيام بدور الوسيط واحتضان مفاوضات لتحقيق السلام في أوكرانيا.

وقال مكتب الرئيس التركي في بيان إن "الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. وخلال المحادثة، تمت مناقشة القضايا الإقليمية والعالمية، وعلى وجه الخصوص، الحرب بين أوكرانيا وروسيا".

ووفقا للبيان فإن الرئيس التركي أكد على الجهود التي تبذلها أنقرة لوقف إراقة الدماء "في أوكرانيا وفي الأراضي الفلسطينية وتحقيق السلام الدائم".

وأعرب أردوغان "عن استعداد تركيا للعب دور الوسيط وإجراء مفاوضات سلام لتحقيق السلام في أوكرانيا".

تجدر الإشارة إلى أن موسكو أكدت باستمرار ومنذ بداية الأزمة على استعدادها للتفاوض، لكن كييف فرضت حظرا على المستوى التشريعي يمنع إطلاق مفاوضات.

وفي وقت سابق، ذكر الكرملين أنه لا توجد حاليا أي شروط ممهدة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي، مؤكدا أن الأولوية بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة؛ وفي الوقت الحالي لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية.

وفي الوقت نفسه أكدت موسكو أن الوضع في أوكرانيا يمكن أن ينتقل إلى مسار سلمي، شريطة أن يؤخذ في الاعتبار الواقع الجديد على الأرض وجميع مطالب موسكو.

المصدر: نوفوستي