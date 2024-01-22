الكرملين: قصف نظام كييف مدينة دونيتسك عمل إرهابي وحشي

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن قصف نظام كييف أمس الأحد مدينة دونيتسك والبنية التحتية المدنية والمدنيين بالصواريخ، عمل إرهابي وحشي.

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الاثنين، حيث تابع: "يواصل نظام كييف الكشف عن وجهه الوحشي، بضربه البنية التحتية المدنية. إنهم يضربون المواطنين والسكان المدنيين. والضربة التي وقعت يوم أمس على مراكز التسوق في دونيتسك هي عمل إرهابي وحشي، باستخدامهم أسلحة عشوائية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا".

إقرأ المزيد

وأضاف بيسكوف أن موسكو تدين بشدة ضربات كييف على دونيتسك، وقال: "تتخذ وزارة الدفاع وأنظمتنا الدفاعية الجوية وغيرها من الإدارات ذات الصلة الإجراءات اللازمة للحماية من هذا النوع من الهجمات الإرهابية. نحن ندين ذلك بشدة، ومن الطبيعي أن تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا من أجل حماية شعبنا من هذا الخطر".

وتابع بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استمع إلى تقارير الوضع في دونيتسك، وأصدر تعليماته بهذا الشأن، حيث أشار إلى أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية الطبية للجرحى على المستوى الفدرالي. وبطبيعة الحال، يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من قبل جميع الأجهزة المعنية في الدولة.

وكانت القوات المسلحة الأوكرانية قد هاجمت دونيتسك صباح يوم أمس 21 يناير، حيث تعرضت منطقة تيكستيلشيك الصغيرة لنيران المدفعية، وأفاد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين بمقتل 27 مدنيا، وإصابة 25 آخرين بدرجات متفاوتة الخطورة، من بينهم مراهقين.

وبحسب بوشيلين، فقد قتل خلال القصف 28 شخصا، وأصيب 30 آخرين من سكان المنطقة، وتم إعلان اليوم الاثنين في جمهورية دونيتسك الشعبية يوم حداد على ضحايا العدوان على المدنيين من قبل القوات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي