البرلمان الروسي بصدد تبني قانون مصادرة الممتلكات عقابا على نشر أخبار مزيفة عن القوات المسلحة الروسية

أحيل إلى مجلس الدوما الروسي (المجلس الأدنى للبرلمان) مشروع قانون يسمح بمصادرة الممتلكات عقابا على نشر معلومات مزيفة عن القوات المسلحة الروسية.

وقد نشرت وثيقة بهذا الشأن على الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس الدوما.

وفي المذكرة التوضيحية لمشروع القانون يقترح استكمال القانون الجنائي لروسيا بآلية تنص على مصادرة الأموال والأشياء الثمينة والممتلكات الأخرى التي تهدف إلى تمويل الجرائم ضد أمن الاتحاد الروسي.

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وكان رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين قد أعلن في وقت سابق أنه سيتم تقديم مشروع قانون لمناقشته من قبل المجلس، ينص على مصادرة الممتلكات بسبب نشر أخبار مزيفة عن القوات المسلحة الروسية.

وأشار رئيس البرلمان إلى أن مشروع القانون ينص أيضا على الحرمان من الألقاب الفخرية بقرار من المحكمة. ومن المقرر أن ينص القانون الجديد على ثماني مواد من القانون الجنائي للاتحاد الروسي.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع نهاية ديسمبر الماضي قانونا يفرض المسؤولية الجنائية في البلاد على تشويه سمعة التشكيلات التطوعية لدى الحرس الوطني الروسي. ووفقا للقانون فإن إحدى مواده تقضي بعقوبة السجن، تصل إلى 15 عاما كحد أقصى.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا