 
مباشر

البرلمان الروسي يدرس اقتراحات بشأن تخفيف العقوبة عن ارتكاب جرائم غير متعلقة بالعنف

أخبار روسيا

البرلمان الروسي يدرس اقتراحات بشأن تخفيف العقوبة عن ارتكاب جرائم غير متعلقة بالعنف
sololaki.ru
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wt03

كلف رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين اللجان المختصة بدراسة اقتراحات من شأنها تخفيف المسؤولية الجنائية عن الجرائم المرتكبة دون استخدام العنف.

وجاء على الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس الدوما (الجلس الأدنى للبرلمان الروسي) أنه يجب على اللجان المختصة تحليل الممارسات القانونية، وتقديم اقتراحات بتعديل القوانين فيما يتعلق بتخفيف العقوبات عن ارتكاب جرائم لا علاقة لها بالعنف.

إقرأ المزيد
مطالبات برلمانية روسية بتشريع مصادرة الأصول الأمريكية في روسيا
مطالبات برلمانية روسية بتشريع مصادرة الأصول الأمريكية في روسيا

ونظرا إلى أن الحديث يدور بصورة خاصة حول المواد الاقتصادية للقانون الجنائي الروسي فمن الضروري، حسب فياتشيسلاف فولودين، مشاركة لجنة السياسة الاقتصادية في هذا العمل.

وأعاد فياتشيسلاف فولودين إلى الأذهان أن المقصود بالأمر هو تكليف مجلس الدوما من قبل الرئيس فلاديمير بوتين.

وسبق للمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن أعلن أن مسألة العفو عن بعض فئات النساء المدانات لا تزال ضمن أجندة الرئيس الروسي. وأضاف أنه يتم الآن وضع بعض الأساليب والبحث عن الأشكال القانونية المناسبة في هذا المجال.

 المصدر:كومسومولسكايا برافدا

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا