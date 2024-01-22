الصناعة الروسية تزوّد دبابات "تي – 72" بستائر مضادة للدرونات الانتحارية

بدأت شركة "أورال فاغن زافود" الروسية التابعة لمؤسسة "روستيخ" الحكومية بتزويد القوات الروسية بدبابات "تي – 72 بي 3 إم" المزوّدة بستائر مضادة للدرونات الانتحارية.

من المعلوم أن جنود الجيش الروسي كانوا يجهزون سابقا دباباتهم " تي – 72" بستائر مبتكرة، وامتلكت "تي – 72 بي 3 إم" الآن ستائر تم تصميمها وإنتاجها صناعيا من قبل شركة "أورال فاغن زافود".

وقد أظهرت مقاطع فيديو نشرتها وزارة الدفاع الروسية دبابات جديدة مزودة بتلك الستائر المصنوعة في الشركة الروسية، وهي عبارة عن هيكل مصنوع من زوايا حديدية تم تركيبه فوق برج الدبابة.

وأشار الناطق باسم مؤسسة "روستيخ" الروسية إلى أن استخدام هذا الهيكل ينطلق من خبرة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث يحمي جيدا المدرعات وطواقمها من الدرونات الانتحارية والقنابل التي تقذف بها المسيّرات الجوية. وأضاف أن الجنود الروس كانوا يصنعون تلك الستائر سابقا بطريقة مبتكرة وأطلقوا عليها تسمية "منغال" (منقل فحم).

يذكر أن "تي – 72 بي 3 إم" هي نموذج مطور لدبابة " تي – 72 بي 3"، حصلت على منظومة جديدة للتصويب مع الشاشة الرقمية وكذلك كاميرا تلفزيونية للكشف الخلفي.

وتمت تقوية دروع الدبابة بأجهزة الحماية الدينامية من طراز "ريليكت". وعلاوة على ذلك فإن الدبابة حصلت على مدفع عيار 125 ملم وجهاز لاسلكي عامل في مجال الترددات القصيرة جدا وجهاز التصويب المتعدد القنوات من طراز "سوسنا – أو".

المصدر: تاس