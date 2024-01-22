لاعبة تنس أوكرانية تتهم المكتب الإعلامي لأمريكا المفتوحة بالترويج لـ"العالم الروسي"

اتهمت لاعبة التنس الأوكرانية مارتا كوستيوك المكتب الإعلامي لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس بـ"الدعاية الموالية لروسيا".

وهنأ المكتب الإعلامي لبطولة أمريكا المفتوحة، اللاعبة كوستيوك على وصولها إلى ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة بعد تجاوزها الروسية ماريا تيموفيفا بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-2) و(6-1).

وظهر منشور بنتيجة المباراة وتهنئة كوستيوك على شبكات مواقع التواصل الاجتماعية لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة غراند سلام.

ومع ذلك، فإن لاعبة التنس الأوكرانية لم تقدر محاولة المكتب الصحفي للبطولة الأمريكية والسبب هو أن مصممي المنشور "نسوا" حياد اللاعبة الروسية، وتم وضع العلم الروسي إلى جانب لقب تيموفيفا، والذي لا يمكن استخدامه خلال المسابقات الرسمية بسبب العقوبات المفروضة على روسيا وإجبار رياضيها بالمشاركة تحت وضع "محايد".

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ونشرت اللاعبة الأوكرانية رسالة طويلة عبر خاصية الستوري في حسابها على "إنستغرام" منشورا تدعي فيه أن "المجتمع الرياضي يستخدم ملعب التنس للترويج لـ"العالم الروسي".

ولم يتم حذف المنشور قبل أربع ساعات تقريبا، ولكن بعد رد فعل قوي من مجتمع التنس، تم حذفه في النهاية.

وستلعب مارتا كوستيوك البالغة 21 عاما في الدور ربع النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة، مع الأمريكية كوكو غوف، التي تغلبت بدورها على البولندية ماغدلينا فرش، بسهولة أيضا وبالنتيجة ذاتها، بمجموعتين متتاليتين، تفاصيلهما كالتالي: (6-2) و(6-1).

المصدر: RT