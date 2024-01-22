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منشورات داعمة لفلسطين توقف مباراة في بطولة أستراليا المفتوحة (فيديو)

الرياضة

منشورات داعمة لفلسطين توقف مباراة في بطولة أستراليا المفتوحة (فيديو)
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توقفت مباراة الدور الرابع لبطولة أستراليا المفتوحة والتي تجري حاليا اليوم الاثنين بين البريطاني كاميرون نوري والألماني ألكسندر زفيريف، بعد إلقاء منشورات مؤيدة لفلسطين في الملعب.

وقامت إحدى الناشطات المؤيدات لفلسطين بتوزيع منشورات كتب عليها عبارة "فلسطين حرة" على مدرجات، والتي انتهى معظمها في أرض الملعب.

وتم تعليق المباراة حتى انتهاء فتيان جمع الكرات بجمع كل المنشورات المتناثرة.

وبحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، لم يكن الأمن في عجلة من أمره للتدخل في الاحتجاج.

وبعد ذلك تم إخراج الناشط من الملعب، واستؤنف اللقاء بين لاعبي التنس.

المصدر: "وكالة ريا نوفستي"



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