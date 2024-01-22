منشورات داعمة لفلسطين توقف مباراة في بطولة أستراليا المفتوحة (فيديو)
توقفت مباراة الدور الرابع لبطولة أستراليا المفتوحة والتي تجري حاليا اليوم الاثنين بين البريطاني كاميرون نوري والألماني ألكسندر زفيريف، بعد إلقاء منشورات مؤيدة لفلسطين في الملعب.
وقامت إحدى الناشطات المؤيدات لفلسطين بتوزيع منشورات كتب عليها عبارة "فلسطين حرة" على مدرجات، والتي انتهى معظمها في أرض الملعب.
Play was interrupted for a few minutes during the match between Alexander Zverev and Cameron Norrie at the Australian Open.— Tan 🇫🇷 🇬🇧 (@yesiamtan) January 22, 2024
A woman threw "FREE PALESTINE" flyers before being removed from the stadium.#AusOpen | #EurosportTENNISpic.twitter.com/udYj7O34hm
Le jeu a été interrompu pendant quelques minutes lors du match entre Alexander Zverev et Cameron Norrie à l’Open d’Australie.— Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) January 22, 2024
Une femme a lancé des flyers "FREE PALESTINE" avant d’être sortie du stade.#AusOpenpic.twitter.com/4zUu3pitxD
وتم تعليق المباراة حتى انتهاء فتيان جمع الكرات بجمع كل المنشورات المتناثرة.
وبحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، لم يكن الأمن في عجلة من أمره للتدخل في الاحتجاج.
وبعد ذلك تم إخراج الناشط من الملعب، واستؤنف اللقاء بين لاعبي التنس.
المصدر: "وكالة ريا نوفستي"