هنغاريا: اقتراح تأسيس الاتحاد الأوروبي صندوقا لتمويل تسليح أوكرانيا منفصل عن الواقع

وصف وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو اقتراح رصد الاتحاد الأوروبي 5 مليارات يورو سنويا لتسليح أوكرانيا بأنه "هلوسة عسكرية قديمة لن تجلب سوى الدمار".

جاء ذلك فيما كتبه الوزير الهنغاري على مواقع التواصل الاجتماعي قبيل الاجتماع الأول لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لهذا العام، حيث تابع: "سيكون نزاعا صعبا، لأنهم في بروكسل، ولسوء الحظ، نفضوا الغبار مرة أخرى عن اقتراح الحزب المؤيد للحرب، والذي بموجبه يتعين الالتزام بتزويد أوكرانيا بالأسلحة لسنوات عديدة، بقيمة 5 مليار يورو سنويا".

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وأضاف سيارتو: "على الرغم من حلول العام الجديد، إلا أن ذهان الحرب القديم باق.. على الرغم من إثبات الأيام والأسابيع الماضية أكثر من مرة أنه لا حل على أرض المعركة لهذه الأزمة، وإنما يتزايد فقط عدد القتلى ومستوى الدمار. وكلما طال أمد الحرب كلما زادت الخسائر. كيف يمكن ألا ندرك ذلك".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت، نقلا عن مسودة وثيقة، أن إدارة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي تقترح إنشاء صندوق جديد للمساعدة المالية لأوكرانيا لتجاوز حق النقض الذي استخدمته هنغاريا وتضمينه حوالي 6.5 مليار يورو من أصول الميزانية الأوروبية الخارجية للسلام، وكذلك تخصيص حتى 5 مليار يورو في الفترة من 2024-2027.

وتعرقل هنغاريا معظم قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا، بما في ذلك الشريحة الثامنة البالغة 500 مليون يورو من المساعدات العسكرية، و5 مليارات يورو من صندوق السلام الأوروبي للدعم العسكري في عام 2024، وكذلك حزمة أوسع تبلغ 20 مليار يورو من المساعدات العسكرية على مدى 4 سنوات، بما يصل مجموعه إلى 50 مليار يورو من المساعدات المالية الكلية للفترة 2024-2027.

وقد أنشأ الاتحاد الأوروبي ما يسمى بمرفق السلام الأوروبي European Peace Facility, EPF بميزانية خارجة عن ميزانية الاتحاد في مارس 2021، لتعزيز قدراته على منع الصراعات وتعزيز الأمن الدولي. وتم احتساب الصندوق في إطار نحو 5.7 مليار يورو للفترة 2021-2027. ومع ذلك، فقد تم بالفعل تخصيص معظم الأموال من هذا الصندوق للتعويض الجزئي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن الأموال التي تم إنفاقها على تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي