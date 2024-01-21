إعلان حالة التأهب القصوى في مقاطعة لينينغراد تحسبا لأي هجمات بطائرات مسيرة

أعلنت السلطات في مقاطعة لينينغراد الروسية نظام إنذار عاليا في مرافق البنية التحتية الحيوية تحسبا لأي هجمات بطائرات مسيرة.

وقالت حكومة المقاطعة في بيان على "تلغرام" إن "الأجهزة الأمنية في مقاطعة لينينغراد تلقت أوامر بتدمير الطائرات بدون طيار إذا تم اكتشافها في المناطق المجاورة".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، اندلع حريق في محطة شركة "نوفاتيك" في ميناء أوست لوغا.

وبحسب حاكم مقاطعة لينينغراد ألكسندر دروزدينكو، لم يصب أحد في الحريق، وتم إجلاء الموظفين، وإعلان نظام الإنذار العالي في المنطقة.

وفي وقت لاحق ذكرت شركة "نوفاتيك" أن الحريق، بحسب البيانات الأولية، وقع نتيجة لعامل خارجي.

المصدر: نوفوستي