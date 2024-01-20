الدفاع الروسية تعلن اعتراض مسيرة فوق مقاطعة سمولينسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة بدون طيار أوكرانية فوق مقاطعة سمولينسك جنوب غربي موسكو.

وقالت الوزارة في بيان إن قوات الدفاع الجوي الروسي أحبطت محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام مسيرة لاستهداف منشآت داخل الأراضي الروسية.

وتحاول قوات كييف باستمرار استهداف المناطق الحدودية بطائرات مسيرة وتنفيذ أعمال تخريبية.

وكانت آخر مرة تم فيها إسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها قوات كييف في المنطقة في نهاية نوفمبر.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية