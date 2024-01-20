الدفاعات الجوية الروسية تعترض طائرة مسيرة فوق مقاطعة أوريول
Sputnik
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أفادت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أعترضت طائرة مسيرة مساء اليوم السبت فوق مقاطعة أوريول.
وقالت الوزارة في بيان "يوم 20 يناير في حوالي الساعة 22.30 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".
وأكدت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من تدمير الطائرة المسيرة في سماء مقاطعة أوريول.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية