الجيش الروسي يعتمد الدرونات لتفجير الألغام

ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة تستخدم الدرونات لتفجير الألغام المعادية.

وفي مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية على قنواتها قال أحد خبراء إزالة الألغام في الجيش:"الطريقة الفريدة التي نتبعها تعتمد على الدرونات لإيصال شحنة TNT متفجرة إلى اللغم، هذه الشحنة موصولة بفتيل خاص يعتمد طوله على المسافة التي يبعد فيها اللغم عن مشغّل الطائرة لصغيرة".

وأضاف الخبير:"عند إشعال الفتيل يكون لدينا 5 دقائق من الوقت تقريبا لإيصال الشحنة المتفجرة لموقع اللغم، إذا كان اللغم عاديا نرسل المتفجرات نحوه ونضعه عليه مباشرة أو بالقرب منه، وإذا كان من نوع الألغام غير التلامسية نرسل له شحنة أكبر بمقدار 4-5 مرات، ونضعها على مسافة متر منه تقريبا، وموجة الصدمة الناجمة عن انفجار الشحنة هي التي تفجّر اللغم".

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وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن خبراء إزالة الألغام في الجيش اعتمدوا هذه الطريقة لتدمير أكثر من 1500 لغم وقذيفة غير منفجرة في مناطق العملية العسكرية الخاصة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا