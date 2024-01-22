سلوفاكيا وروسيا تستأنفان التعاون الثقافي بينهما

قال المندوب الخاص للرئيس الروسي لشؤون التعاون الثقافي الدولي ميخائيل شفيدكوي إن استئناف التعاون الثقافي بين سلوفاكيا وروسيا سيفتح الطريق أمام الفرص للفنانين من كلا البلدين.

يذكر أن وزيرة الثقافة السلوفاكية مارتينا سيمكوفيتشوفا كانت قد ألغت في وقت سابق القرار الذي تم بموجبه بعد 24 فبراير عام 2022 إيقاف التعاون الثقافي مع روسيا وبيلاروسيا. ونقل المتحدث الرسمي باسمها بافيل تشوبا عن الوزيرة قولها:" هناك عشرات من النزاعات العسكرية تجري في العالم، ولا ينبغي أن يعاني الفنانون بسببها".

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وقال ميخائيل شفيدكوي:" إن قيام مارتينا سيمكوفيتشوفا برفع الحظر الذي فرضه السياسيون السلوفاكيون السابقون هو دليل على أن سلوفاكيا ستواصل اتباع سياستها الثقافية الدولية الخاصة. وأعتقد أن هذا هو استمرار طبيعي للسياسة العامة التي يمارسها رئيس وزراء سلوفاكيا الحالي روبرت فيكو، ويفتح ذلك بعض الفرص للفنانين السلوفاكيين والروس. ومن الواضح أنه سيكون من الضروري هنا إعادة بناء تلك الروابط الثقافية التي ستكون مقبولة بشكل متبادل بالنسبة لنا ولزملائنا السلوفاكيين".

وأوضح شفيدكوي أنه وفقا للمعايير الأوروبية، فإن السياسة الثقافية الدولية تقع ضمن نطاق الكفاءة الوطنية. وهذا يعني أن البلدان يمكنها أن تتبع سياساتها الثقافية الوطنية الخاصة بها.

وقال:" كانت لدينا اتصالات مختلفة مع سلوفاكيا، وكانت مرتبطة بالسينما، وكنا نقيم مهرجانات الأسابيع السينمائية بانتظام، ولدى سلوفاكيا مسرح قوي، وهناك أحد أشهر مسارح الأوبرا والباليه في أوروبا، وهو مسرح الأوبرا والباليه في براتيسلافا. وهناك العديد من المهرجانات المسرحية والفنانين المعاصرين".

وحسب شفيدكوي فإن الوقت قد حان لبدء "نوع من عملية التفاوض" بين الإدارات الثقافية في الاتحاد الروسي وسلوفاكيا، ومن المهم أيضا فهم ما إذا كان إلغاء الأمر سينطبق على التبادل بين الدول أو التبادل بين المؤسسات الثقافية. وأضاف قائلا: "لكن الأمر يتعلق ببدء عملية تفاوض جديدة مع زملائنا السلوفاكيين. وسلوفاكيا اليوم لديها حقل واسع للتعاون الثقافي في مجال نشر الكتب وفي مجال المسرح الدرامي والمسرح الموسيقي".

المصدر: تاس