بطريركية جورجيا تطالب بإعادة رسم أيقونة ظهر ستالين فيها

ترى بطريركية جورجيا الأرثوذكسية، أنه من الضروري إعادة رسم أيقونة ماترونة موسكو التي ظهرت فيها صورة يوسف ستالين، المحفوظة في كاتدرائية الثالوث الأقدس في تبليسي.

وفي وقت سابق، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو تظهر تعليق أيقونة لماترونة موسكو مع يوسف ستالين في كاتدرائية الثالوث المقدس في تبليسي.

وبدأ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في التعبير عن مخاوفهم بشأن ذلك في التعليقات. وفي وقت لاحق، ظهرت صورة لهذه الأيقونة، مغمورة بالطلاء الأزرق، على الشبكات الاجتماعية. وفتحت وزارة الداخلية في جورجيا قضية جنائية بشأن واقعة التخريب.

وجاء في بيان لبطريركية جورجيا: "بما أنه لم يتم توثيق لقاء ستالين مع القديسة ماترونا في النص القانوني لحياتها، بسبب عدم كفاية الأدلة التي تؤكد حدوث ذلك فعلا ولم تعترف الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بحدوث ذلك... فمن الضروري تغيير الرسمة المذكورة ومراعاة التفاصيل الأخرى المتعلقة لرسم الأيقونات".

وتابعت بطريركية جورجيا: "نحث الذين تبرعوا بهذه الأيقونة على إجراء التغييرات المناسبة بأنفسهم، وإلا سنقوم نحن بذلك".

المصدر: نوفوستي