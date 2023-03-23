مدفيديف يستذكر ستالين في محاولة "تنشيط" عمل مدراء مؤسسات الصناعة الدفاعية

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إنه يعتزم "بث النشاط" في نفوس مدراء مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الروسي، باستخدام أسلوب الزعيم السوفيتي يوسف ستالين.

وأشار مدفيديف إلى أنه سيستخدم خلال ذلك البرقيات التي أرسلها ستالين إلى مدراء مؤسسات الصناعات الدفاعية خلال فترة الحرب الوطنية العظمى.

وأضاف مدفيديف، في مقابلة مع وسائل إعلام روسية بارزة: "قرأت مؤخرا برقيات القائد الأعلى يوسف فيساريونوفيتش ستالين حول موضوع المجمع الصناعي العسكري ... أريد تلاوة هذه البرقيات على مدراء مصانعنا من أجل تشجيعهم".

وتابع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، الذي يشرف كذلك على عمليات إنتاج الأسلحة ويشغل منصب النائب الأول لرئيس لجنة الصناعات العسكرية: "هذه البرقيات تستحق فعلا أن نتذكرها الآن".

المصدر: نوفوستي