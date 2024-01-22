الخارجية الروسية: نصب صواريخ "سارمات" النووية لا يخلّ بالتوازن الاستراتيجي مع واشنطن

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن نصب روسيا صواريخ "سارمات" النووية العابرة للقارات، لا يخلّ بالتوازن الاستراتيجي مع الولايات المتحدة.

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وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستدرج صواريخ "سارمات" في قائمة معاهدة ستارت للصواريخ الاستراتيجية، قال ريابكوف: أريد أن أؤكد مرة أخرى أننا نواصل الالتزام الصارم بالمستويات الكمية المحددة في معاهدة "ستارت". من الواضح أنه مع الأخذ بعين الاعتبار تعليق المعاهدة، يتحول حساب عدد الصواريخ اعتمادا عليها إلى عملية نظرية. وفي الوقت ذاته أشير إلى أنه في الفترة التي سبقت تعليق المعاهدة، كنا نلتزم بها بالكامل".

وأضاف: "نصب هذه الصواريخ لا يغير المعادلة الاستراتيجية والقوات النووية الاستراتيجية الروسية "كائن حي" يتم تكييفه بإضافة أنظمة جديدة عليه، وإزالة الأنظمة المتقادمة فيه، ولذلك فإن نشرنا صواريخ "سارمات" لم يحدث قفزة حادة من الناحية الكمية بعدد الصواريخ الروسية".

المصدر: نوفوستي