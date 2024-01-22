الاتحاد الأوروبي يخدع أوربان ويطور خطة للالتفاف على الفيتو الهنغاري وجمع 20 مليار دولار لأوكرانيا

أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادرها أن الاتحاد الأوروبي يطور خطة للالتفاف على الفيتو الهنغاري وتخصيص 20 مليار دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا.

يقترح الاتحاد الأوروبي إنشاء صندوق خاص يستثمر فيه حوالي 6.5 مليار يورو من صندوق السلام الأوروبي الذي تم إنشاؤه عام 2022، وستحصل أوكرانيا على 5 مليارات يورو سنويا حتى عام 2027.

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سيقوم الصندوق بتعويض دول الاتحاد الأوروبي عن تكاليف مشتريات الأسلحة المشتركة بالإضافة إلى تغطية تكاليف تدريب الجيش الأوكراني.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أنه إذا لم يقبل الاتحاد الأوروبي خطة بلاده لتمويل أوكرانيا خارج ميزانية الاتحاد الأوروبي، فستضطر بودابست إلى وقف هذه العملية.

وقال أوربان إن بودابست تعرض تمويل أوكرانيا دون الإضرار بميزانية الاتحاد الأوروبي وبدون قرض مشترك. وللقيام بذلك، يجب إنشاء صندوق نقدي وحساب المبلغ الذي يجب أن تدفعه كل دولة لأوكرانيا.

وفي قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة في بروكسل، استخدم رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان حق النقض لمنع إدراج التعديلات في ميزانية الاتحاد للفترة 2024-2027، والتي تنص على توفير 50 ​​مليار يورو لأوكرانيا خلال هذه الفترة.

المصدر: وول ستريت جورنال