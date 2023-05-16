آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها في ساعات المساء /16.05.2023/
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تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
- وزير الدفاع الروسي: لم نطلق من صواريخ كينجال العدد الذي زعمت كييف أنها أسقطته
- الأمم المتحدة تدين تصريحات رئيس المخابرات الأوكرانية حول اغتيال الصحفيين الروس
- القوات الأوكرانية ستجري" تعديلات" على كاميرات المراقبة لتأمين أنظمة الدفاع الجوي
- الولايات المتحدة.. اعتقال روسيين اثنين بتهمة "التحايل على العقوبات ضد روسيا"
- نائبة ألمانية: هوس زيلينسكي بإمدادات الأسلحة يصب في طريق خاطئ
- الولايات المتحدة تعلن تضرر نظام "باتريوت" في هجوم صاروخي على أوكرانيا
- مستشار سابق في البنتاغون: الولايات المتحدة تسير على خطى هتلر.. وتجر البلاد نحو الهاوية
- كينجال.. "خنجر" روسيا قاهر منظومات الدفاع الجوي
- الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركة روسية بسبب نشاطها السيبراني
- الاستخبارات الأوكرانية تقر باغتيالها للعديد من الإعلاميين الروس
- رئيس استخبارات كييف يصف الجيش الروسي بأقوى جيوش العالم
- قناصة مرتزقة بولندية تستهدف رجلا يجلب الماء لمنزله في أرتيوموفسك (باخموت)
- زيلينسكي يهدي البابا "صورة شيطانية" وخبراء: حفنة من عبدة الشيطان على رأس كييف (صورة)
- البنك الأوروبي للتنمية يرفع توقعات الاقتصاد الروسي
- رئيس مجلس الدوما الروسي يتحدث عن مصير بايدن وماكرون وشولتس
يتبع..