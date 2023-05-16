الاستخبارات الأوكرانية تقر باغتيالها للعديد من الإعلاميين الروس

اعترف رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف، اليوم الثلاثاء، بضلوع الاستخبارات الأوكرانية خلف العديد من حوادث استهداف الصحفيين في روسيا.

وأضاف ردا على سؤال حول ما إذا كانت الاستخبارات الأوكرانية ستستهدف الإعلامي الروسي فلاديمير سولوفيوف، والفيلسوف ألكسندر دوغين، قائلا: "نحن بالفعل استهدفنا الكثير من الشخصيات الروسية سواء كانت إعلامية أو عامة".

وفي ذات السياق، لم يؤكد بودانوف ما إذا كان السياسي الروسي زاخار بريلبين ضمن قائمة الأهداف الأوكرانية أم لا، قائلا: "لا يمكننا تأكيد ذلك أو نفيه".

وتعرضت العديد من الشخصيات الروسية البارزة للاستهداف من قبل الاستخبارات الأوكرانية، ولقي العديد منهم مصرعهم منذ بدء الصراع في أوكرانيا، ومن أبرزهم، الصحفية داريا دوغينا التي توفيت إثر انفجار سيارتها بتاريح 20 أغسطس 2022، والمراسل الحربي ماكسيم فومين المعروف بـ " فلادلين تاتارسكي" التي توفي في الـ2 من أبريل الماضي عقب انفجار هدية قدمت له في أحد المقاهي في مدينة سان بطرسبورغ، وفي الـ6 من مايو الجاري تم استهداف حياة الكاتب الروسي زاخار بريلبين، حيث قتل سائقه ونجا هو من التفجير.

المصدر: تاس