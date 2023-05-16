البنك الأوروبي للتنمية يرفع توقعات الاقتصاد الروسي

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن رفع تقديرات وتوقعات الاقتصاد الروسي، مشيرا إلى أن الاقتصاد سينكمش أقل من المتوقع هذا العام.

وأشار البنك، إلى أن الاقتصاد في روسيا، انكمش بنسبة 2.1% العام الماضي، أي أقل من المتوقع، ومن المنتظر أن ينكمش مرة أخرى بنسبة 1.5% هذا العام وفق التوقعات المحدثة.

ووفقا للبنك، استفادت روسيا من عائدات نفطية أعلى من المتوقع بفضل إعادة توجيه صادراتها إلى دول أخرى للتعويض عن تراجع مبيعاتها في أوروبا الشرقية، ومن المتوقع عودة النمو الاقتصادي في روسيا إلى 1% العام المقبل.

وبشكل عام، من المتوقع أن تنمو اقتصادات البلدان التي يتواجد فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنسبة 2.2%، وفق معطيات محدثة للمؤسسة التي توقعت سابقا نموا بنسبة 2.3%.

وأشار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى بدء تراجع التضخم بعد ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، لكن لا يزال متوسطه 14.3% في مناطق نشاطه في مارس.

المصدر: فرانس برس