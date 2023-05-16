وزير الدفاع الروسي: لم نطلق من صواريخ كينجال العدد الذي زعمت كييف أنها أسقطته

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بأن تصريحات سلطات كييف حول اعتراض ستة صواريخ من طراز "كينجال" فرط الصوتية بواسطة نظام دفاعها الجوي، لا يتوافق مع الواقع.

وأوضح شويغو حول صواريخ " كينجال" التي يزعم أن كييف أسقطتها: "لم نطلق هذا الكم من صواريخ كينجال كما يزعمون بتصريحاتهم أنهم أسقطوها في كل مرة".

وأضاف: "عدد عمليات "الاعتراض الأوكرانية" -ومن يدير المنظومات الأميركية هذا سؤال كبير- أكبر بثلاث مرات مما أطلقنا، هم دائما يخطئون بتحديد أنواع الصواريخ لذلك لا يصيبونها".

وأعلنت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، توجيه ضربة جوية مكثفة على نقاط انتشار وحدات القوات الأوكرانية، وكذلك أماكن تخزين الذخيرة والأسلحة والمعدات المسلمة من الدول الغربية.

وعلى وجه الخصوص، دمر صاروخ "كينجال" الذي تفوق سرعته سرعة الصوت نظام الدفاع الجوي الصاروخي الأمريكي "باتريوت" في كييف.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية