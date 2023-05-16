بلينكن لا يستبعد إمكانية إدراج روسيا في قائمة "الدول الراعية للإرهاب"

أشار وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، في رده على سؤال عما إذا كانت وزارة الخارجية تخطط لإدراج روسيا في القائمة الأمريكية للدول "الراعية للإرهاب" بأنه "لا يستبعد ذلك".

وذكر بلينكن في جلسة استماع بالكونغرس، يوم الثلاثاء، عندما سأله أعضاء مجلس الشيوخ عما إذا كانت وزارة الخارجية تخطط للاعتراف بروسيا كدولة "راعية للإرهاب" قائلا: "لا تستبعد ذلك أبدا".

وتعود صلاحيات تسمية الدول "الراعية للإرهاب" إلى وزارة الخارجية، لكن مجلس الشيوخ الأمريكي سبق أن تبنى قرارا يدعو إلى ذلك فيما يتعلق بروسيا، وتم تقديم مشروع قانون مماثل إلى مجلس النواب في سبتمبر 2022.

وكانت موسكو قد حذرت، في وقت سابق، من أن التنفيذ المحتمل لمبادرة واشنطن للاعتراف بروسيا كدولة "راعية للإرهاب" سيؤدي إلى ردود فعل قاسية.

ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، هذه المبادرات بأنها "تدبير أحمق"، وحذرت الدبلوماسية من أن مثل هذه الخطوات من قبل الولايات المتحدة لن تمر دون رد من روسيا.

وشددت زاخاروفا، إنه إذا صنفت واشنطن روسيا على أنها "دولة راعية للإرهاب" ، فيمكن نسيان العلاقات بين الدول.

كما وجه المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، سابقا، سؤالا قاسيا للأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش، حول الصمت بشأن تحريض أوكرانيا على الإرهاب.

وتساءل نيبينزيا، عن سبب التزام الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى الصمت حيال التحريض العلني على الإرهاب من جانب سلطات كييف على خلفية مقتل عدد من الشخصيات الروسية على يد كييف، وكذلك باعتبارها تصريحات حول "الاستعداد لقتل الروس حول العالم".

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المصدر: نوفوستي