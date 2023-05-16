القوات الأوكرانية ستجري" تعديلات" على كاميرات المراقبة لتأمين أنظمة الدفاع الجوي

صرح ممثل قيادة القوات الجوية الأوكرانية، يوري إغنات، بأنه يجب إجراء تعديلات على عمل كاميرات مراقبة الشوارع في المدن الأوكرانية من أجل تأمين أنظمة الدفاع الجوي.

وفقا لوكالة "يونيان" الأوكرانية، لا تزال كاميرات الشوارع التي تبث صورا بانورامية مباشرة للمدينة تعمل في جميع أنحاء أوكرانيا، ويمكن استخدامها لمراقبة تشغيل نظام الدفاع الجوي الأوكراني عبر الإنترنت.

وقال إغنات: "اليوم تم التطرق إلى موضوع مهم للغاية – ليس حتى ما نشره الأشخاص [مقاطع الفيديو]، ولكن كاميرات المراقبة في الشوارع لدينا تعمل. أعتقد أنه سيتم إجراء تعديلات معينة مع الإدارات العسكرية للمناطق. عندما يعمل [نظام] الدفاع الجوي، عندما يكون هناك تهديد بتسريب المعلومات، أعتقد أن الإدارات العسكرية ستعمل على تصحيح هذه المشكلة من أجل منع المراقبة عبر الإنترنت للعمل القتالي لأنظمة الدفاع الجوي لدينا".

وشدد في الوقت نفسه، على أنه في هذه الحالة سيكون من الضروري العمل "ليس فقط مع مؤسسات الدولة، لأن المباني التجارية ومحطات الوقود والمباني الأخرى بها كاميرات أيضا".

وفي حديثه عن تصوير تشغيل أنظمة الدفاع الجوي من قبل سكان أوكرانيا ونشر هذه المواد على الإنترنت، أشار إغنات، إلى أن العمل التوضيحي مطلوب.

وقال: "كل شخص لديه هاتف ذكي اليوم. حتى الأطفال الصغار، الذين يمكنهم ببساطة تصوير أعمال قتالية من نافذتهم. نحن بحاجة إلى أن نشرح للناس".

وفي بداية العام الماضي، حظرت السلطات الأوكرانية تصوير تحركات ومواقع الجيش، وكذلك تفجيرات وأحداث عسكرية أخرى يمكن استخدامها لتحديد الإحداثيات. يمكن وصف نشر مثل هذه المواد على الإنترنت بالتواطؤ والخيانة.

المصدر: تاس