فاغنر: بقي مربع سكني واحد وقطعة أرض صغيرة ونسيطر على أرتيوموفسك (باخموت)

أعلن مؤسس قوات "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، أن الوحدات العسكرية تقدمت 200 متر مربع في مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، حيث تقدمت وفرضت سيطرتها على 113 ألف متر مربع.

وقال بريغوجين: "اليوم تقدمت وحدات فاغنر في اتجاهات مختلفة حتى مسافة 200 مترا، وسيطرت على أراض بمساحة 113 ألف متر مربع في مدينة أرتيوموفسك".

وأضاف: "لا يزال تحت سيطرة العدو 1.46 كيلومتر مربع من أراضي المدينة، ولم يتبق سوى مبنى واحد متعدد الطوابق يستخدمه العدو كوكر له، وللسيطرة على باخموت – يتبقى مربع سكني أسفل شارع يوبيلينايا وقطعة صغيرة من القطاع الخاص. وستقوم وحدات فاغنر بإحكام سيطرتها الكاملة على المدينة".

ويوم أمس، تقدمت قوات "فاغنر" العسكرية الخاصة مسافة 220 مترا مربعا في أرتيوموفسك. وأضاف مؤسس "فاغنر": "بقي أقل من 1.59 كيلومتر مربع في المدينة تحت سيطرة القوات الأوكرانية".

مؤكدا على أن "المجموعات الهجومية تنفذ مهام السيطرة النهائية على مدينة باخموت، وكذلك العمل على تغطية الأجنحة، حيث تتمركز القوات لقمع محاولات الاختراق".

وتقع مدينة أرتيوموفسك شمالي مدينة غورلوفكا الكبيرة، وتعتبر مركز نقل مهما لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس، ومنذ الصيف الماضي، تدور فيها معارك ضارية من أجل السيطرة على المدينة.

المصدر: RT