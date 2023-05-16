مسؤول سابق في الجيش الألماني: روسيا تواصل ضرباتها لتحديد وتدمير أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"

أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، نقلا عن مسؤول كبير سابق في الجيش الألماني أن روسيا ستواصل الضربات في نقاط انتشار وحدات القوات الأوكرانية، لتحديد وتدمير أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت".

وأكدت "بيلد" الألمانية نقلا عن المسؤول السابق في الجيش الألماني نيكو لانغ، قوله إن "روسيا تختبر أنظمة الدفاع الجوي في أوكرانيا بصواريخ "كينجال" و"كاليبر" و "إسكندر" ومسيرة أورلان، ويريد الجيش استخلاص استنتاجات حول مواقع أنظمة الدفاع الجوي في أوكرانيا مثل باتريوت وإيريس و ناسماس".

وأفادت شبكة CNN، نقلا عن مسؤول في الإدارة الأمريكية لم تذكر اسمه، أن أحد أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" التي تم إرسالها لأوكرانيا، تضرر في هجوم صاروخي روسي نفذ مساء الاثنين.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن ضربة مركزة ليلا بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى موجهة بدقة، تم تنفيذها في نقاط انتشار وحدات القوات الأوكرانية، وكذلك في أماكن تخزين الذخائر والأسلحة والمعدات التي يتم تسليمها من الدول الغربية.

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المصدر: "بيلد"