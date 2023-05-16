الخارجية الأمريكية تعلق على المبادرة الإفريقية لإنهاء الأزمة الأوكرانية

ادعى نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، اليوم الثلاثاء أن إنهاء الأزمة الأوكرانية يعتمد بشكل كامل على قرار السلطات الروسيةـ وليس على أي طرف آخر.

وأضاف خلال إفادته الصحفية: "مسألة إنهاء الأزمة الأوكرانية تعتمد على السلطات الروسية، التي لم تبد حتى اللحظة أي اهتمام بإنهاء هذه الحرب، دعونا لا ننسى أنه عندما تم طرح مبادرات سلام من مختلف دول العالم، ومن ضمنها مبادرة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، رفضت روسيا التصرف بحسن نية".

وتابع: "وبدلا من محاولة إنهاء الصراع، استهدفت روسيا منازل المدنيين والمستشفيات والبنى التحتية الأوكرانية المدنية باستخدام الصواريخ والمسيرات".

وألمح إلى أن الولايات المتحدة "تواصل العمل عن كثب مع شركائها في القارة الإفريقية حول مجموعة من القضايا، بما فيها الأزمة الأوكرانية".

جاء ذلك تعليقا على تصريح رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، بموافقة روسيا وأوكرانيا على وساطة القادة الأفارقة لبحث آفاق الأزمة الأوكرانية ضمن مبادرة السلام.

المصدر: تاس