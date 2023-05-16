الخارجية الروسية: قرار صفقة الحبوب يعتمد على احترام مصالح روسيا

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن احترام المصالح الروسية سيكون وراء قرار روسيا بشأن مصير صفقة الحبوب، وأن موسكو لا تحيد عن موقفها.

وقالت زاخاروفا في مقابلة مع قناة "زفيزدا" التلفزيونية: "الشيء الأكثر أهمية - دون توقع الأحداث - يمكنني أن أخبرك أن كل ما تحدثت عنه القيادة الروسية، وأن هذا الاتفاق مرتبط ارتباطا مباشرا بمراعاة المصالح الروسية - كل هذا هو بالضبط العامل الذي سيشكل أساس القرار، وماذا سيكون؟ مرة أخرى - لنمنح خبراءنا الفرصة لوضع اللمسات الأخيرة".

ووفقا للدبلوماسية الروسية، لن يكون هناك أي انحراف عن الامتثال للشروط التي تم تضمينها في الاتفاقات الملزمة للطرفين.

وتتضمن مبادرة "حبوب البحر الأسود"، التي تم التوقيع عليها في 22 يوليو 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا، ويتم تنسيق حركة السفن من قبل مركز التنسيق المشترك في اسطنبول.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في سبتمبر، إلى أن الغرب يصدر معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله وليس إلى الدول المحتاجة في إفريقيا.

واعتبارا من 18 مارس 2023، مددت روسيا الاتفاق لمدة 60 يوما - حتى 18 مايو الجاري، فيما تصر أوكرانيا على تمديد الصفقة لمدة 120 يوما.

وتعتبر مبادرة الحبوب جزءا لا يتجزأ من مجموعة اتفاقيات مصممة لمدة ثلاث سنوات، تنص على رفع الحظر عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام SWIFT، واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار والخدمات، ترميم خط أنابيب الأمونيا "تولياتي – أوديسا" وعدد من الإجراءات الأخرى.

وأشارت موسكو مرارا وتكرارا، إلى صعوبة استمرار الاتفاقية، في ظل عدم تنفيذ الجزء الخاص بروسيا من مجموعة الاتفاقيات.

المصدر: نوفوستي + RT