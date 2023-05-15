الأمم المتحدة: المناقشات بشأن صفقة الحبوب ستستأنف بحلول 18 مايو

صرح ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في إفادة صحفية بأن المناقشات حول مصير مبادرة "حبوب البحر الأسود" ستستأنف على المستوى الفني بحلول 18 مايو.

وردا على سؤال عما إذا كان من المقرر عقد اجتماعات قبل 18 مايو (تاريخ انتهاء الاتفاقية)، قال دوجاريك: "نتوقع أن تستمر المناقشات بحلول 18 مايو".

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام، أنه من المتوقع وصولهم إلى اسطنبول في الأيام المقبلة للمناقشة على المستوى الفني.

وتتضمن مبادرة "حبوب البحر الأسود"، التي تم التوقيع عليها في 22 يوليو 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا، ويتم تنسيق حركة السفن من قبل مركز التنسيق المشترك في اسطنبول.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في سبتمبر، إلى أن الغرب يصدر معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله وليس إلى الدول المحتاجة في إفريقيا.

واعتبارا من 18 مارس 2023، مددت روسيا الاتفاق لمدة 60 يوما - حتى 18 مايو الجاري، فيما تصر أوكرانيا على تمديد الصفقة لمدة 120 يوما.

وتعتبر مبادرة الحبوب جزءا لا يتجزأ من مجموعة اتفاقيات مصممة لمدة ثلاث سنوات، تنص على رفع الحظر عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام SWIFT، واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار والخدمات، ترميم خط أنابيب الأمونيا "تولياتي – أوديسا" وعدد من الإجراءات الأخرى.

وأشارت موسكو مرارا وتكرارا، إلى صعوبة استمرار الاتفاقية، في ظل عدم تنفيذ الجزء الخاص بروسيا من مجموعة الاتفاقيات.

المصدر: نوفوستي