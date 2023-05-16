الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركة روسية بسبب نشاطها السيبراني

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات متعلقة بالفضاء الإلكتروني على المواطن الروسي ميخائيل ماتفييف، وشركته بسبب نشاطها السيبراني.

ووفقا للوزارة الأمريكية، "أضيف إلى قائمة العقوبات الروسي المولود في عام 1992 والمسجل في كالينينغراد والمعروف باسمين مستعارين "BORISELCIN" و"WAZAWAKA".

وعادة ما تعني عقوبات وزارة الخزانة تجميد الأصول في الولايات القضائية الأمريكية وحظر الأمريكيين من المعاملات مع الطرف المُعاقب.

وفي وقت سابق، هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة ضد من يدعم التعاون العسكري الإيراني الروسي.

وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة تعتزم فرض حزمة عقوبات جديدة في الأيام المقبلة ضد من يسهل التعاون العسكري بين روسيا وإيران.

وأوضح كيربي، في إفادة صحفية "في الأيام المقبلة، سنعلن عقوبات إضافية ضد أولئك الذين يروجون لزيادة التعاون الدفاعي بين روسيا وإيران".

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.

وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.

المصدر: نوفوستي