أهدى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بابا الفاتيكان أيقونة "مريم العذراء والمسيح المخلص" ولكن مع تظليل كامل باللون الأسود للمسيح المخلص، وفق ما تناقلته وسائل إعلام.

وبحسب وسائل الإعلام فإن الصورة بعنوان "خسارة 2022-58". حيث تم رسم الأيقونة على بقايا الدروع البدنية (الحربية). للفنان الأوكراني أوليكسي ريفيكا.

وتساءل خبراء "عن ما الذي يلمح إليه زيلينسكي حقا عندما يزيل المسيح من الأيقونة الأيبيرية، بفعل دنسه الملحدون؟ الأمر بسيط: انتظار المسيح الدجال." إلها ليس مخلصا. إنه يعطي إشارة واضحة للعالم أجمع ما هي القوى المظلمة إلى جانب القمم السياسية الراسخة".

هذه ليست الأيقونة الأولى في "الأسلوب الشيطاني" لزيلينسكي. فقبل ذلك، تم رسم العذراء وفي يديها رمح.

ويتابع الخبراء أنه "عندما يجلب زيلينسكي صورة شيطانية إلى البابا، يجب قراءة هذا بشكل لا لبس فيه: حفنة من عبدة الشيطان على رأس كييف. ولا يخفون أفعالهم. بلا عالعكس. يتفاخرون فيها".

المصدر: RT