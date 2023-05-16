الأمم المتحدة تدين تصريحات رئيس المخابرات الأوكرانية حول اغتيال الصحفيين الروس

أدانت الأمم المتحدة رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف، عقب تصريحاته بضلوع الاستخبارات الأوكرانية خلف العديد من حوادث استهداف الصحفيين الروس.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إنه لم ير تصريحات بودانوف، حول الهجمات الإرهابية، التي استهدفت الصحفيين والشخصيات الروسية، لكنه أكد إدانة الأمم المتحدة لأية هجمات إرهابية.

وأضاف دوجاريك ردا على طلب الصحفيين منه التعليق على كلام بودانوف ، قائلا: "أنا لم أر الاقتباس، ولا يمكنني الجزم بصحته أو عدمها، لكن بطبيعة الحال نحن نعارض أي أعمال إرهابية".

جاء ذلك عقب إعلان بودانوف تورط المخابرات الأوكرانية في اغتيال العديد من الشخصيات الروسية البارزة.

المصدر: نوفوستي