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البنتاغون: نقدم لأوكرانيا الأسلحة الضرورية لانتصارها

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البنتاغون: نقدم لأوكرانيا الأسلحة الضرورية لانتصارها
AP Andrew Harnik
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صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين بأن الولايات المتحدة تقدم لأوكرانيا الأسلحة اللازمة لتحقيق الانتصار في النزاع.

وقال أوستين خلال جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ، يوم الثلاثاء، ردا على سؤال ما إذا كانت الإدارة الأمريكية تزود أوكرانيا بالأسلحة التي تسمح لها بالانتصار وإنهاء الحرب: "نعم، أعتقد أن هذا صحيح".

وتابع: "وهذا ما نتحدث عنه مع وزير الدفاع الأوكراني بشكل أسبوعي تقريبا. ونحن نجتمع كل شهر مع وزراء الدفاع من حوالي 50 دولة ونبحث احتياجاتهم".

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وأضاف: "نأمل بأن تبدأ أوكرنيا بتغيير الأوضاع في ميدان القتال لاحقا".

بدوره، أشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال جلسة الاستماع إلى أن الولايات المتحدة بدأت بتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا قبل بدء العملية العسكرية الروسية ليكون لدى الجانب الأوكراني "كل ما هو ضروري للتصدي لهذا العدوان".

وأوضح أن بعض الأسلحة تم تقديمها بشكل خفي.

يذكر أن القيمة الإجمالية للمساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لأوكرانيا قد بلغ 36.9 مليار دولار منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022.

المصدر: تاس

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