الولايات المتحدة.. اعتقال روسيين اثنين بتهمة "التحايل على العقوبات ضد روسيا"

ألقت السلطات الأمريكية القبض على مواطنين روسيين يشتبه في محاولتهما بيع قطع غيار طائرات، لشركات طيران روسية، "تحايلا على العقوبات الأمريكية"، حسبما ذكرت ملفات قضائية.

ووفقا للملفات، "أوليغ باتسولا وفاسيلي بيسدين، اللذان يعيشان في فلوريدا، متهمان بالتآمر لخرق قوانين مراقبة الصادرات وارتكاب غسيل أموال دولي".

ويصر المدعى عليهما أنفسهما، وفقا لوثائق المحكمة، على أن القطع، بما في ذلك أنظمة المكابح لطائرة "بوينغ 737"، كانت مخصصة لشركتين في تركيا، على الرغم من أنهما يعترفان بأنهما ربما عملا كبائعين.

ويدعي التحقيق أن الروسيين أرسلا عروضا تجارية إلى ثلاث شركات طيران روسية، وحصلا على مبالغ كبيرة من المال، تم إنفاقها من حسابات في الولايات المتحدة ليس فقط على شراء قطع غيار، ولكن أيضا "لغرض الإثراء الشخصي"، بما في ذلك شراء سيارة باهظة الثمن وقارب بحري.

المصدر: نوفوستي